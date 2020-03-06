DÜNYA

Rusya'da 3 kişi havuza atılan kuru buzdan zehirlenerek öldü

Rusya'da doğum günü partisi düzenleyen 29 yaşındaki Ekaterina Didenko'nun kocası ve 2 davetli parti sırasında havuza atılan kuru buz zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybetti.

Rusya'da sosyal medya bloggerı olarak bilinen Ekaterina Didenko 29 yaşını, kocası 32 yaşındaki Valentin Didenko ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için doğum günü partisi düzenledi. Parti sırasında duman çıkarması için kapalı havuza yüksek miktarda kuru buz olarak bilinen katı karbondioksit atıldı. Partide bulunan 2 misafir ve Didenko'nun eşi Valentin Didenko, ortaya çıkan yüksek miktarda karbon dioksitin solumaları sonucu zehirlenerek hayatını kaybetti. Parti sonrası hastaneye kaldırılan kocası hakkında hastaneden yayın yapan Ekaterina Didenko, kocasının hayatını kaybetmesini ise yine yayın yaparak takipçilerine duyurdu. Olaydan sonra 500 bin takipçiden 1,5 milyon takipçiye ulaşan Didenko "Valya artık bizimle birlikte değil" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da hastanede korkunç olay oda arkadaşı gözlerini oydu
Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti Fransa'da yaşıyordu
Valbuena 1 yıl daha Olimpiakos'ta
Fatih Erbakan koronavirüsün arkasındaki ülkeyi açıkladı
Odatv davası büyüyor! Dört gazeteci daha savcılığa çağrıldı
Tüketici haklarında yeni dönem başladı! Önemli değişiklikler var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da koronavirüs çıktı! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi
İstanbul'da 'göcük düzeltme merkezi' basıldı! Cinsel ürün ilaçları ele geçirildi
MHRS hastane randevu alma 2020 TC ile üye girişi yapma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı
Bilim insanları depreme karşı bükülebilir beton geliştirdi
Ek ders ücreti 2020 sözleşmeli öğretmen ek ders ödemeleri
Koronovirüs kafayı yedirtti! Doktorlar oynatmaya başladı
YÖKDİL sonuç ekranı açıklanıyor TC ile sınav sonucu sorgulama