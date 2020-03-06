Zonguldak'ta engelli numarası yapan dilenci zabıtaya saldırdı

ZONGULDAK Çaycuma ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda; koltuk değnekleriyle engelli olduğunu söyleyerek halktan para talep eden Nevzat Ç.'ye zabıta ekipleri müdahalede bulundu.

Karşısında zabıtayı görünce kendini yere atarak bayılma numarası yapan Nevzat Ç., ardından koşarak bir iş yerinden aldığı tornavida ve balta ile zabıtaya saldırdı.

Nevzat Ç.'ye olay sırasında yoldan geçen polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Nevzat Ç., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Zabıta memurları, 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'görevli memura mukavemet' suçundan Nevzat Ç.'den şikayetçi oldu.

Nevzat Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.