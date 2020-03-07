POLİTİKA

AK Parti’li Çamlı’nın Ali Babacan taklidi sosyal medyada olay oldu

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yeni parti kuracak olan Ali Babacan’la ilgili anlattıkları ve yaptığı Babacan taklidi olay oldu.

TV 5’te Ankara Bürosu programına katılan Çamlı, Meclis’te birlikte görev yaptıkları Ali Babacan’ın çok kibirli birisi olduğunu ama yapmacık davranarak mütevazilik gösteri yaptığını iddia etti.

Babacan’ın Meclis’e geldiğinde kimseye selam vermediğini, sert bir surat ifadesiyle illa başkalarının ona selam vermesini beklediğini anlatan Çamlı, selam verilince de sahte bir mütevazilik takındığını söyledi. Ardından da Ali Babacan’ın o sahte mütevazilik gösterisinin taklidini yaptı. Çamlı’nın yaptığı Babacan taklidi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bu arkadaşlardan birşey olmaz

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiden birşey olmayacağını savunan Ahmet Hamdi Çamlı, "Bu arkadaşlardan bu iş olmaz. Ne olur ancak kullanışlı malzeme olurlar. 500 oy oradan al, bin oy oradan al ancak bu olur…" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 8 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı dehşeti: 2 kişi öldü
TBMM'de özel alanlar izleniyor mu? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
Adalet Bakanlığı cezaevlerine kreş, anaokulu ve lise kuracak
Diyarbakır'da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu 10 kişi tutuklandı
Kocasıyla fuhuş yapması için hayat kadınına 1500 lira vermiş
Bakan Hulusi Akar'dan 'İdlib mutabakatı' değerlendirmesi: Önemli bir adım atıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Babil 8. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 546. bölüm fragmanı
Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor 8 Mart nedir?
Payitaht Abdülhamid 112. bölüm fragmanı
Öğretmen 2. bölüm 2. fragmanı
MHRS hastane randevu alma 2020 TC ile üye girişi yapma
Hekimoğlu 11. bölüm 2. fragmanı
Ek ders ücreti 2020 sözleşmeli öğretmen ek ders ödemeleri