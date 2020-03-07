AK Parti’li Çamlı’nın Ali Babacan taklidi sosyal medyada olay oldu

TV 5’te Ankara Bürosu programına katılan Çamlı, Meclis’te birlikte görev yaptıkları Ali Babacan’ın çok kibirli birisi olduğunu ama yapmacık davranarak mütevazilik gösteri yaptığını iddia etti.

Babacan’ın Meclis’e geldiğinde kimseye selam vermediğini, sert bir surat ifadesiyle illa başkalarının ona selam vermesini beklediğini anlatan Çamlı, selam verilince de sahte bir mütevazilik takındığını söyledi. Ardından da Ali Babacan’ın o sahte mütevazilik gösterisinin taklidini yaptı. Çamlı’nın yaptığı Babacan taklidi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bu arkadaşlardan birşey olmaz

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiden birşey olmayacağını savunan Ahmet Hamdi Çamlı, "Bu arkadaşlardan bu iş olmaz. Ne olur ancak kullanışlı malzeme olurlar. 500 oy oradan al, bin oy oradan al ancak bu olur…" ifadelerini kullandı.