Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

İngiliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, Çin'in Fujian eyaletinde karantinaya alınan koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü. Enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı bildirildi. Çin devlet televizyonu, otelde kalanların karantina altındaki koronavis hastaları olduğunu doğruladı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor.

İlk belirlemelere göre enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Enkaz altında sağ olarak çıkarılan hastalara olay yerinde müdahale edilerek ilk yardım yapıldı.

Otelin 2018 yılında seyahat eden iş adamlarının kalması için inşa edildiği ve 80 odasının olduğu bildirildi.