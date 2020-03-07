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Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Önceki akşam yakın dostlarıyla Arnavurtköy'de yeni yaşını kutlayan şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük olan sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpmelere doyamadı.

Güçlü sesiyle tanınan ünlü şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam yakın dostlarıyla Arnavurtköy'deki bir mekanda 46. yaşını kutladı. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu bir an olsun yanından ayırmayan Karaca, yeni aşkını öpücüklere boğdu.

Ünlü şarkıcıyı yeni yaşında sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve yakın dostları Demet Akalın, Fettah Can ve Cansu Kurtçu yalnız bırakmadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra sevgilisini öpen Işın Karaca, "Çok mutlu ve huzurluyum" dedi. Demet Akalın ise yakın dostuna evlilik mesajı yollayarak "Bu geceki organizasyonda kesilen pasta nişan gibi oldu. Güzel haberleriniz bekliyoruz" dedi. Yapıcıoğlu da sevgilisini öperek yeni yaşını kutladı.

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