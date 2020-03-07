Süleyman Soylu açıkladı Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalar yaptı. Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın insan hakları konusundaki maskesinin düştüğünü belirterek, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bi meselenin de anlaşılmasına verile oldu: maskeler düştü. sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı" dedi. 'Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. Bu daha başlangıç.' diyen Soylu, "Bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-45 santimetreye düştü. Ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın." dedi.