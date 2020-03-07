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Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen aylık gelirini açıkladı

Önceki gün eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasında hakim karşısına çıkan şarkıcı Gülben Ergen, duruşmanın tutanaklarında aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, önceki gün eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasına katıldı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat eden Ergen'in, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti.

Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Gülben Ergen'in davası karara bağlandı. TV100'de yer alan habere göre; Davadan beraat eden ünlü şarkıcı tutanaklarda aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi. Konserlerinin yanı sıra reklam filmlerinde de yer alan Ergen'in kazancı ise herkesi şaşırttı.

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