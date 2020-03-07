DÜNYA

Çin’de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı

ÇİN’in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü. Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Çin’in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

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