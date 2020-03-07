DÜNYA

İran'da koronavirüsten ölenlerin gömüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükselirken ölülerin gömüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İran’da koronavirüs 145 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak koronavirüs kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.

İran’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 145’e vaka sayısının 5 bin 823’e yükseldiği açıklandı. Tedavi olup iyileşenlerin sayısı ise bin 669 olarak açıklandı.

Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

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