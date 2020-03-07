DÜNYA

New York’ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü

New York’ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler kızın telefonunu, banka kartını ve ayakkabılarını aldılar. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, saldırganları arıyor.

New York’un Brooklyn kentinde 20 genç, bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 15 yaşındaki bir genç kıza saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı. Olay yerinden kaçan gençleri arayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Genç kız hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.  

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Lider Başakşehir İzmir'den 3 puanla döndü!
Gaziantep Trabzonspor maçı özet ve golleri
Okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Fahrettin Altun'dan 'ateşkes' açıklaması
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı
Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü! Enkaz altında 70 kişi var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
KKTC’de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
Sahte koronavirüs paylaşımı yapanlar adli mercilere bildirilecek
Motosiklet hırsızları bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı
60 saniyede bugün (7 Mart 2020)
Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor 8 Mart nedir?
Çin’de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı
MHRS hastane randevu alma 2020 TC ile üye girişi yapma