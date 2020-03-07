DÜNYA

Hindistan’da koronavirüs endişesiyle ineğin dışkıyla duş alıyorlar

Hindistan’da, çok sayıda kişi korona virüsüne yakalanmamak için ineğin dışkısını suya karıştırarak duş alıyor.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Hindistan’da da endişeyi arttırdı. Hindistan’da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı. Farklı yerlerde farklı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, kendilerinin ineğin kutsal olduğuna inandıklarını belirten vatandaşlar, ineğin idrarı ve dışkısıyla duş alanların asla korona virüsüne yakalanmayacaklarını iddia etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin’de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videolar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Söz konusu anlar bazı kesim tarafından övülürken bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu.

Öte yandan Hindistan’ın Assam eyaleti Milletvekili Suman Haripriya ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir toplantıda, "Koronadan kaçınmak için inek dışkısı ve idrarının her yere yayılması gerekiyor. İneğin idrarı ve dışkısı yayılan herhangi bir yer kutsal hale gelir. Dışkısını vücuduna süren her kimse kanser gibi hastalıklara da yakalanmaz. Bence bu inek idrarı ve inek dışkısı ile korona virüsü dehşetinden kaçınmak mümkün" şeklinde konuştu.

Haripriya’nın açıklamasına eyaletteki bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

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