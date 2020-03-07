Yunanistan sığınmacılara otomatik tüfeklerle ateş açtı
Türkiye'nin, İdlib'deki saldırı sonrası Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama kararı alması Yunanistan'da büyük panik yarattı. Yunan polisi, sığınmacıları sınırından uzaklaştırmak için biber ve göz yaşartıcı gazlı müdahalenin yanı sıra otomatik tüfeklerle de ateş açıyor.
Yunanistan, Avrupa'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasızlığını ortaya koyuyor.
Kara sınırında bekleyen sığınmacılar Yunanistan'ın biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle atışlara da hedef oluyor.
Yunan sınır askerinin atışları sonucu çok sayıda yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenler de oluyor.
Yunan sınır güçlerinin sınırında bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Tüfeğin üzerindeki termal kamera sistemi de dikkat çekti.