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TIR'ın Zigana Dağı'nda aşağı uçtuğu anlar kamerada

Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Zigana Dağı’nda Rus plakalı TIR'ın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolunun Başar mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen AE345967 Rus plakalı TIR, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler uçuruma yuvarlanan TIR için kurtarma çalışması başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede TIR'a ulaşan ekipler tarafından yapılan incelemede TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Meyve-sebze yüklü TIR uçuruma yuvarlanarak parçalara ayrılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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