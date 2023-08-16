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Altın piyasasında son durum! 16 Ağustos 2023 yükseliş var

Altın piyasasında son durum! 16 Ağustos 2023 yükseliş var

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 706 bin 815 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 644 bin lira, en yüksek 1 milyon 721 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 706 bin 815 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 985 milyon 29 bin 582,99 lira, işlem miktarı ise 1.180,07 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Zirve Değerli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

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