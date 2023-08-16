Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Emekliye ayrılan Orgeneral Musa Avsever, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

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Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever görevini Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Bakan Güler, Orgeneral Musa Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.