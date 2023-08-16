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Bursa'da tarla fareleri ne bulursa dişlemiş! Zarar büyük!

Bursa'da tarla fareleri ne bulursa dişlemiş! Zarar büyük!

BURSA'nın YENİŞEHİR ilçesinde tarla fareleri, bazı hububat, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi.

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İlçedeki tarım arazilerinde yetişen ürünleri kemiren farelerin, damlama sulama borularına da zarar verdiği görüldü.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine, bölgedeki fare popülasyonunun bu yıl daha çok arttığını söyledi.

Aktaş, 40 bin dönümdeki ekili arazilerden bazılarında zarar tespit ettiklerini anlattı.

Tarla farelerinden kaynaklanan hasarın önceki yıllara göre yüzde 50 arttığını belirten Aktaş, "Bu sebeple çiftçilerden de şikayet alıyoruz. Fareler nedeniyle genel olarak yonca, buğday, domates, kavun, karpuz gibi ürünler zarar görüyor. Bu durumu, yılan ve çeşitli kuş gruplarının azalmasına bağlasak da fareler ile mücadele şart." dedi.

Aktaş, farelerle mücadele için çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen zehirli buğdayı kullanabileceğini kaydetti.

Kırsal Çiçeközü Mahallesi'nin muhtarı Nizamettin Filiz ise mahalledeki bazı çiftçilerin de tarla farelerinden mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Çevre mahallelerde zararın daha fazla olduğunu duyduklarını aktaran Filiz, "Tarla fareleri verdiğimiz emeği heba ediyor. Çiftçiler olarak mücadeleye daha çok özen göstermeliyiz. Yoksa bu gidişle hiç ürün alamayız." diye konuştu.

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