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Balıkesir'de toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi!

Balıkesir'de toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi!

BALIKESİR'in ERDEK ilçesinde toplanmayan çöpler, yerli halkı ve tatilcileri isyan ettirdi.

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İlçede çöp yığınları oluştuğunu belirten yerli halk ve tatilciler, oluşan kötü kokuların çevreye yayıldığını anlattı. Çevreye saçılan çöp yığınlarının hastalıklara davetiye çıkardığını kaydeden vatandaşlar, toplanmayan çöplerin etkisi ile karasinek ve sivrisinek popülasyonunun gözle görülür derecede arttığını, kapı pencere açamadıklarını ifade etti.

İlçe sakinleri, Erdek Belediyesini ve Başkan Burhan Karışık'ı göreve davet etti.

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