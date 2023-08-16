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Fatih'te imam kılığına giren hırsız camiden telefon çaldı!

Fatih'te imam kılığına giren hırsız camiden telefon çaldı!

İstanbul Fatih'te imamın cübbesini üzerine giyen bir hırsız camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı

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Olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Fatih’te bulunan Mahmut Paşa Camii’nde meydana geldi. İddialara göre, caminin içerisine giren bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra uyuyan bir kişi olduğunu fark etti.

Askılıkta duran imam cübbesini giyerek uyuyan adamın yanına gitti. Adamın cebinden halıya düşen cep telefonunu önce ayağıyla kendine yaklaştırdı. Daha sonra eğilerek telefonu aldı. Giydiği cübbeyi çıkaran şüpheli çaldığı cep telefonuyla birlikte camiden çıkarak kayıplara karıştı.

İmam cübbesiyle hırsızlık kamerada

Hırsızlık anları camide bulunan güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin caminin içerisinde gezdiği, imam cübbesini giydikten sonra hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

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