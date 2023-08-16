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Elazığ'da korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ'da seyir halindeyken kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Güney Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AZ 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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