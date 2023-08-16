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Antalya'da yoldan çıkan otomobile 2 otomobil çarptı! 5 kişi yaralandı

Antalya'da yoldan çıkan otomobile 2 otomobil çarptı! 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakimiyetini kaybeden araç tali yoldan çıktı. Yoldan çıkan araca 2 aracın daha çarpması üzerine zincirleme kaza yaşandı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza; Kızılot Mahallesi Mısırlar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre; sahil kısmından Manavgat-Alanya D-400 Karayoluna çıkan Galip Aslan’ın kullandığı 07 ATY 577 plakalı minibüse, D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mustafa Remzi Zavlak’ın kullandığı 07 HJF 94 plakalı otomobil ve Mehmet Emin Mutlu’nun kullandığı 61 ADD 849 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada: 07 ATY 577 plakalı aracın sürücü Galip Aslan, araçta yolcu olarak bulunan Galip Sercan Aslan, 07 HJF 94 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Zavlak ve Şefika Zavlak, 61 ADD 849 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Emin Mutlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

2 kilometre araç kuyruğu

Kazanın ardından kazaya karıyan araçlardan 1 tanesi yol dışına fırlarken, yolda kalan 2 aracın yolu kapatması nedeniyle Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat’tan Alanya istikametine yaklaşık 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

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