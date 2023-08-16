İngiltere'deki Rusya ajanı komşularını şoke etti: Meğer senelerce...

İNGİLTERE'de Rusya adına casusluk yaptıkları şüphesiyle şubat ayında gözaltına alınan üç kişi hakkında ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı. Meğer senelerce 'Nasıl İngiliz olunur' diye ders bile vermiş.

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İngiltere’de şubat ayında gözaltına alınan üç ajanla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. 31 yaşındaki Katrin Ivanova’nın, Londra’nın kuzeybatısındaki Harrow’dan 41 yaşındaki erkek arkadaşı Bizer Dzhambazov ve Norfolk, Great Yarmouth’tan 45 yaşındaki Orlin Roussev ile birlikte Rus güvenlik servisleri için çalıştıkları iddia ediliyor.

Tamamı Bulgar olan üçlüden Ivanova, salı günü Old Bailey’deki bir duruşmaya katıldı. Hakkındaki bilgiler ise şoke etti.

Komşuları, Katrin Ivanova’nın yaptığı turtaları ve kekleri kendilerine getirdiğini anlatırken, bir zamanlar ‘nasıl İngiliz olunur’ dersleri verdiğini de belirttiler.

Terörle mücadele dedektifleri, Ivanova’ya ait İngiltere, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bir dizi farklı ülkeye ait kimlik kartı, pasaport ve belge de buldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre; yaklaşık 10 yıl önce İngiltere’ye taşındıktan sonra Ivanova ve Dzhambazov, görüntüde geleneksel bir banliyö hayatı yaşadılar. Çiftin komşuları, ikilinin hediye olarak turta ve kek getirdiklerini anlattı. Ivanova’nın laboratuvar asistanı olarak çalışırken, ayrıca boş zamanlarında da Bulgar vatandaşlarına İngiliz toplumunun kültürü ve normları konusunda eğiten bir toplum kuruluşunu yönettikleri de belirtildi.

Suçlamalar, İngiliz istihbarat teşkilatlarının Ukrayna’da devam eden savaş ve son yıllarda Birleşik Krallık’ta meydana gelen olay sırasında kendi topraklarındaki Rus ajanlarını izlemeyi artırmasıyla geldi.