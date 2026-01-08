BIST 12.029
DOLAR 43,06
EURO 50,40
ALTIN 6.126,95
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatları 2026'da sürpriz yapar mı? mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahmin

2025'te rekor üstüne rekor kıran güvenli liman altın 2026'da da yatırımcısının yakın takibinde... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın ve gümüşte güçlü senaryoların devam edebileceğini söyledi. Yıldırımtürk gram altın için öyle bir rakam verdi ki...İşte o açıklamalar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 2026’da gram altının 9.000-10.000 TL bandını test edebileceğini, ons gümüşün ise agresif senaryoda 100 doları görebileceğini söyledi.

"GRAM ALTININ 9 BİN TL SEVİYELERİNE ULAŞMASI MÜMKÜN"

Ekonomim'de yer alan habere göre Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altın ve gram altına yönelik seviye beklentilerini, "2026 yılının özellikle eylül-ekim döneminde gram altının 9 bin TL seviyelerine ulaşması mümkün. Daha üst senaryoda 9 bin 500-10 bin TL de olabilir; ancak bunu şimdiden kesin bir seviye olarak söylemek için erken. Ons altın tarafında ise; 4 bin 500 dolar seviyeleri önemli. FED’in faiz indirimlerine başlaması durumunda altının 4 bin 600–4 bin 800 dolar bandına yerleşmesi mümkün. Yılın ikinci yarısında 5 bin dolar seviyesi de gündeme gelebilir." sözleriyle ifade etti.

"GÜMÜŞTE İKİNCİ YARIYA DİKKAT"
Ali Yıldırımtürk, "Gümüş, hem kıymetli metal hem de endüstriyel metal olduğu için iki farklı dinamikle hareket ediyor. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zekâ teknolojileri gümüş talebini destekliyor. Ons gümüşte 90–95 dolar seviyeleri görülebilir.

Daha agresif senaryoda 100 dolar da mümkün; ancak burada daha temkinli olmak gerekiyor. Gümüşte fiyat hareketleri çok sert olabiliyor.

İlk yarı güçlü, ikinci yarıda ise geri çekilmeler yaşanabilir" dedi ve yatırımcılara, "Türkiye’de fiziki gümüş piyasasında alım-satım makasları oldukça yüksek. Bu nedenle, gümüşte kontrat bazlı işlemler ya da fonlar daha sağlıklı olabilir" önerisinde bulundu.

