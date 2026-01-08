BIST 11.926
DOLAR 43,05
EURO 50,40
ALTIN 6.125,96
HABER /  EKONOMİ

Garanti BBVA Mobil 2025'te üretken yapay zekayla yenilendi

Garanti BBVA Mobil 2025'te üretken yapay zekayla yenilendi

Garanti BBVA, 2025 yılı boyunca dijital bankacılık stratejisi kapsamında mobil uygulamasını üretken yapay zeka teknolojileriyle yeniledi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üretken yapay zekayı dijital stratejisinin merkezine yerleştiren Garanti BBVA, kullanıcı deneyimini daha sezgisel ve kişisel bir yapıya taşıdı.

Garanti BBVA Mobil, modern tasarımı, özelleştirilebilir menü yapısı, kişiye özel tavsiyeleri ve üretken yapay zeka destekli akıllı asistan Ugi ile öne çıktı. Uygulama, 17,9 milyon aktif müşteriye ulaşırken, bankanın tüm işlemlerinin yüzde 99'u şube dışı kanallardan, ürün satışlarının ise yüzde 86'sı dijitalden gerçekleşti.

Yenilenen uygulamada artan interaktif alanlar, özelleştirilebilir menü yapısı ve kişiye özel önerilerle müşterilere finansal akış sağlandı.

Müşterilerin finansal kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı olan sistemde, herhangi bir kategorideki harcamalar bir önceki aya göre düştüğünde, aradaki farkın birikime yönlendirilmesi öneriliyor. Bütçe akışı ve ödeme döngülerine göre kişiye özel finansman teklifleri sunan uygulama, müşterilerin giriş yapmadıkları sürede gerçekleşmeyen veya tamamlanmayan işlemleri de özetliyor.

'Aracım', 'Evim' ve 'Dijital Aboneliklerim' alanları tek bir noktadan sunulurken, 'Seyahatim' alanı Jolly işbirliğiyle seyahat planlamasını uygulamanın bir parçası haline getiriyor.

- Akıllı asistan Ugi üretken yapay zekayla güncellendi

Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistan Ugi, üretken yapay zeka teknolojisiyle yenilenerek, bankanın veri kaynağındaki bilgileri tarayıp müşteriye özel çözümler sunar hale geldi.

Standart yanıtlar yerine dinamik çözümler üreten Ugi, müşterilere proaktif bildirim göndererek tanımlama yapmalarına yardımcı oluyor veya kart iadesi alan müşterilere anında bilgi sağlıyor.

Son bir yılda 70 milyondan fazla sohbet gerçekleştiren Ugi, 7 milyondan fazla müşteriye destek sundu.

Banka, müşteri deneyiminin yanı sıra iç süreçlerde de 900'ün üzerinde aktif yapay zeka modeli kullanıyor. Bu modeller belge tarama, bilgi çıkarımı ve raporlama gibi operasyonel iş akışlarında verimlilik sağlıyor.

Ödeme teknolojilerinde yeni özellikler

Geçen yıl hayata geçirilen Bonus Platinum Dinamik Kart, saatte bir kendiliğinden yenilenen 3 haneli güvenlik kodu (CVV) özelliğiyle internet alışverişlerinde güvenlik sağlıyor.

S.M.A.R.T. özelliği sayesinde GarantiPay, NFC ile temassız ve TR Karekod ödemeleri sırasında en uygun kartı otomatik belirleyerek kart seçme işlemini kolaylaştırıyor.

Müşterilerin finansal durumlarını yönetebilmeleri için geliştirilen 'Kredi Koçum' özelliği, kullanıcılara finansal geçmişlerine göre limit teklifleri ve öneriler sunuyor.

Kripto ve kripto harici portföylerin tek ekrandan takibine imkan tanıyan yeni yapı sayesinde müşteriler, hisse senedi, fon, döviz ve BES gibi ürünlerin yanı sıra kripto varlıklarını da 'Yatırımlar' menüsünden görüntüleyebiliyor.

Banka, 18-26 yaş aralığındaki müşteriler için tasarladığı 'Genç' menüsü ile gençlere özel fırsatlar sunarken, belirli bir varlık tutarının üzerindeki müşteriler için geliştirilen 'Benim Bankacım' programıyla kişiye özel müşteri yöneticisine uygulama içinden erişim sağlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdik
Yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıda yaralanmıştı! Flaş gelişme
Yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıda yaralanmıştı! Flaş gelişme
MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı!
MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı!
Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Suriye ordusu SDG'ye saat vermişti: Nokta saldırılar başladı
Suriye ordusu SDG'ye saat vermişti: Nokta saldırılar başladı
Halep'teki operasyon! MSB'den kritik açıklama: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği verecek
Halep'teki operasyon! MSB'den kritik açıklama: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği verecek
Maduro'nun 'Prensi' babasının yerine mi geçiyor?
Maduro'nun 'Prensi' babasının yerine mi geçiyor?
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
İzmir'de skandal! Öğretmen, öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de skandal! Öğretmen, öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı: Soruşturma başlatıldı
İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme
İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme
Hava şartları etkiledi! Palamut bolluğu yaşanıyor...
Hava şartları etkiledi! Palamut bolluğu yaşanıyor...
Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak
Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak