Halep'teki operasyon! MSB'den kritik açıklama: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği verecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik başlattığı operasyona ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır." denildi.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının soruları cevaplandı. Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü SDG'nin kontrolünde bulunan mahallelere yönelik operasyonlara ilişkin sorular üzerine Bakanlıkça şu açıklama yapıldı:

"Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanmasına ilişkin sorular üzerine, Türkiye'nin her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğu, bu doğrultuda, "Gönüllüler Koalisyonu"na aktif olarak katılım sağladığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması, sonrasında görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulmasının gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askeri planlamalara liderlik etmektedir. Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir."

Yunanistan basınının "gemilere taciz" iddiası

Yunan basınında yer alan "Ege Denizi'nde gemilerin taciz edildiğine" ilişkin iddiaların sorulması üzerine Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"Yunanistan, Ege Denizi'nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak, tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir."

"Türkiye, Somali'nin egemenliğine desteğini sürdürecek"

Bir başka soru üzerine, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna vurgu yapıldı.

Konuya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Bu durum Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70'in üzerinde ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir."