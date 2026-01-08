BIST 11.965
Maduro'nun 'Prensi' babasının yerine mi geçiyor?

Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesinin ardından ülkede kalan ve olası halefi olarak anılan oğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Trump Yönetimi’nin 3 Ocak gecesi Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yataklarından alıp ABD’ye kaçırmasının ardından geride kalan oğul Maduro merak konusu oldu. Gözler, babasının yerine iş başı yapan Delcy Rodriguez’in yemin töreninde elini bastığı anayasayı tutan genç Nicolas Maduro’ya çevrildi.

İLK EVLİLİĞİNDEN OLMA

21 Haziran 1990 doğumlu Nicolas Ernesto Maduro Guerra, Maduro’nun ilk eşi Adriana Guerra Angulo’dan olma. “Nicolasito” ya da “Prens” olarak da nitelendirilen genç Maduro, Silahlı Kuvvetler Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı. Gençliğinde bir flütist olan ‘Prens’in siyasi kariyeri, babasının 2013 yılında Venezuela lideri olarak seçilmesinin ardından başladı.

CHAVISMO’NUN HALEFİ

23 Eylül 2013’te babası tarafından Başkanlık Özel Müfettişler Birliği Başkanı olarak atanan Prens, 2014 yılında Venezuela Ulusal Film Enstitüsü’nün başına getirildi. 2021 yılından bu yana ise Birleşik Venezuela Sosyalist Partisi (PSUV) saflarında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapıyor. Prens, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez’in kurduğu ve babası Maduro’nun sürdürdüğü “Chavismo” hareketinin halefi olarak görülüyor. İki çocuk babası olan Prens, Venezuela’nın geçici lideri ilan edilen Delcy Rodriguez’e destek olmaya devam ediyor.

