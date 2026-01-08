BIST 11.965
MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvurularının başladığını duyurarak 2026 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini resmi olarak açıkladı. İşte detaylar.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantıda Aktürk, birçok önemli noktaya değindi.

Bir süredir merak edilen bedelli askerlik ücreti de düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 2026 yılının ilk altı ayı için 333 bin 89 lira olarak belirlendiğini belirten Aktürk, başvuruların 7 Ocak itibarıyla başladığını söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

