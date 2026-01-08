Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'Trump Erdoğan'ı malvarlığı ile tehdit ediyor' iddiasına yanıt

AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Erdoğan, Trump tarafından mal varlığı ile tehdit ediliyor" sözlerine yanıt verdi. Çelik, "Siyasi tarihimizin en büyük yalanı! Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in 'yalan siyasetinde yeni bir rekor' kırdığını belirten Ömer Çelik, "Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi bile yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor. Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir. Türkiye’de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur.

Özgür Özel’in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, partisinin dünkü Beykoz mitinginde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump’tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump’ın oğluyla pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika’ya peşkeş çekmekte, Amerika’dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır. Buradan Erdoğan’a söylüyorum: Ne Junior Trump’tan, ne baba Trump‘tan, meşruiyet alacaksan Beykoz’dan, Beykoz’dan, Beykoz’dan." ifadelerini kullanmıştı.

