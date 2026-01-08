Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Suriye'de çatışmalar şiddetleniyor. Dün Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil, çatışmalar nedeniyle yanlarına aldıkları eşyalarla bölgeyi terk etmişti. Bugün de Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd bölgeleri için harekete geçiliyor. Suriye ordusu saat 13.30'u işaret ederek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanılacağını duyurdu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

Abone ol

Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Çatışmaların şiddetlendiği Suriye'de hareketlilik günden güne artıyor. Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi. Sivillerden SDG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Halep'te SDG'ye yönelik yapılan operasyonla ilgili ilk açıklamada, "Tamamıyla Suriye Ordusunca gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Yardım talep edilirse gerekli desteği sağlarız." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır.

Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir.

Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

AİLELER MERKEZLERE YERLEŞTİRİLDİ

Dün tahliyelerin başlamasıyla Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı. Kentteki Zeynel Abidin Camisi’ne sığınanlara sağlık taraması yapıldı, ihtiyaçları karşılandı.