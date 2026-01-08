BIST 12.088
DOLAR 43,04
EURO 50,26
ALTIN 6.189,57
Cevdet Yılmaz: İnşallah gelecek ay enflasyonu yüzde 30’un altını görürüz

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek gelecek ay sonunda yüzde 30'un altını hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkez binasındaki Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 

Türkiye'nin ekonomi politikaları hakkında konuşan Yılmaz, düşmeye devam enflasyona da değindi. 

Türkiye ekonomisinin durumuna da vurgu yapan Yılmaz, son 22 yılda dünya ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3,5, Türkiye ekonomisinin ise yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü söyledi.

"PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi sadece para politikasının bir konusu olarak görmediklerini dile getirdi.

Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal dönüşümlerle enflasyonla etkili mücadele edileceğine işaret eden Yılmaz, "Para politikasında sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz. Maliye politikasında daha fazla enflasyonla mücadeleye destek olacağız. Deprem yükümüz azaldıkça, maliye politikası kanadından enflasyonla mücadelemize daha fazla destek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN YOĞUN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Enflasyonu temel mesele olarak gördüklerinin altını çizen Yılmaz, "Enflasyonu düşürmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. En son rakamımız, 2025 sonu itibarıyla aralık rakamımız 30,9 seviyesinde.

Bu, 2024 Mayısı'nda 75,5 seviyelerine kadar çıkmıştı, 44,6 puan bir düşüş oldu, o zirveden bu seviyelere. İnşallah gelecek ay 30’un altını görürüz." dedi.

"TÜRKİYE DAHA İYİYE GİDECEK"

Bu senenin geçen yıla göre çok daha iyi olacağını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de artık enflasyonda düşüşe paralel bir şekilde faiz oranlarında da faiz indirim döngüsüne girmiş durumdayız. Finansal koşullar dünyada ve Türkiye'de daha iyiye gidecek.

Dünya merkez bankaları faiz indirim döngüsüne girmiş durumda. Genel finansal maliyetler aşağıya doğru gelecek. Bunu görmeye başladık, daha da göreceğiz." diye konuştu.

