BIST 11.926
DOLAR 43,05
EURO 50,40
ALTIN 6.125,96
HABER /  POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici, basın mensuplarıyla bir araya geldi:

BBP Genel Başkanı Destici, basın mensuplarıyla bir araya geldi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeyi önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması." dedi.

Abone ol

Destici, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG ile çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, geçmişte Suriye'de bir cunta rejimi olduğunu, ancak şu an için iç barışını tesis etmiş bir Suriye göremediklerini belirtti.

Destici, SDG'nin, Amerika'nın desteği olduğu sürece kendini feshetmeyeceğini vurgulayarak, "İşin başından beri bir oyalama taktiği var. Ve bulunduğu yerlerde kontrol ettiği noktalardan da geri çekilme gibi bir niyeti yok. Silah bırakma gibi bir niyeti yok. Suriye merkezi hükümeti ile tam entegrasyon gibi bir niyeti yok." diye konuştu.

"Aileyi kaybedersek Türkiye için yıkım olur"

Bir gazetecinin, en düşük emekli aylığına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Emekli maaşlarının en azından 30 bin liranın üzerinde olması gerektiği ve emeklilikle ilgili de kademeli bir şekilde düzenlemeye ihtiyaç olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, 15 yaşın altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"İnternete erişim noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu anda bir çalışması var. Biz o düzenlemeyi önemli bir adım olarak görüyoruz. Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması. Bu Suriye hadisesinden de daha önemli, ekonomik meselelerden de daha önemli. Çünkü ekonomi bugün kötü olur, yarın iyi olur. Ama biz aileyi kaybedersek, aile hayatı noktasında zafiyet yaşar ve burada büyük dejenerasyonlar meydana gelirse bu Türkiye için bir yıkım olur."

"CHP'li belediyeler, oy almaya yönelik projelere ağırlık verdi"

Destici, Ankara'da artan trafik ve su kesintilerine ilişkin bir soru üzerine, bu problemin son zamanlarda ciddi şekilde arttığını ifade etti.

Su konusunda 7 yılda kalıcı çözüm adına bir adım atılmadığını ifade eden Destici, "Maalesef burada özellikle belediyelerin önemli bir kısmında şunu görüyoruz, CHP'li belediyeler şu anda birbirleriyle adeta o konuda yarışıyorlar. Altyapı yatırımları yerine, su, ulaşım noktasında yapacakları yatırımları erteleyip tamamen oy almaya yönelik ya da kendilerini başkanlıkta tutacak yardımlar, projelere ağırlık verdiler. Dolayısıyla ne metro yapabildiler ne yeni yollar ya da kavşaklar açabildiler ne de su gibi hayati bir meselede maalesef Ankara'yı susuzluktan uzun süre kurtaracak yatırımları da bırakın bitirmeyi, henüz başlatamadılar bile." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
Garanti BBVA Mobil 2025'te üretken yapay zekayla yenilendi
Garanti BBVA Mobil 2025'te üretken yapay zekayla yenilendi
Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdik
Yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıda yaralanmıştı! Flaş gelişme
Yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıda yaralanmıştı! Flaş gelişme
MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı!
MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı!
Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Suriye ordusu SDG'ye saat vermişti: Nokta saldırılar başladı
Suriye ordusu SDG'ye saat vermişti: Nokta saldırılar başladı
Halep'teki operasyon! MSB'den kritik açıklama: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği verecek
Halep'teki operasyon! MSB'den kritik açıklama: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği verecek
Maduro'nun 'Prensi' babasının yerine mi geçiyor?
Maduro'nun 'Prensi' babasının yerine mi geçiyor?
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
İzmir'de skandal! Öğretmen, öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de skandal! Öğretmen, öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı: Soruşturma başlatıldı
İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme
İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme