Terör örgütü PKK/YPG Halep'te sivillerin güvenli noktalara geçişini engelliyor

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.

Terör örgütü mensuplarının bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellediğ belirtildi.

Halep'teki AA muhabirinin aktardıdğına göre, PKK/YPG sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için açılan insani koridora saldırı düzenledi.

Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı.

Suriye makamalarından saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin Halep'in Halidiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Halep Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirmişti.

Halep’teki son çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

