En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? 'Ortak bir neticeye ulaştık!'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ortak bir neticeye ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Ancak burada nihai karar Meclisimizindir. Bunun altını özellikle çizmek isterim" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ÜLKE TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Mustafa Pala'nın konuğu oldu.
Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Genç İstihdam Hamlesi ve Güç Programı'nın detaylarını paylaştı.
Programın başında İzmir'de bir SGK personeline yapılan saldırıyı kınayan Işıkhan, EYT sürecinde özveriyle çalışan personelin yanında olduklarını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
GENÇ İSTİHDAM HAMLESİ VE GÜÇ PROGRAMI
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Genç İstihdam Hamlesi'nin Türkiye'nin kaderini değiştirecek nitelikte olduğunu vurguladı.