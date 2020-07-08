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Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı

Altın fiyatları, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aştı. Bununla birlikte iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatında yeni zirveler görüldü

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Yeni Covid-19 vaka sayılarında hızlı artışın etkisiyle, hisse senedi borsalarından çıkan yatırımcıların alımlarıyla hızla yükselen altın fiyatları 1,800.58 dolara kadar çıktıktan sonra, 1,799.31 dolara döndü.

ÇEYREK ALTIN 653 LİRAYA YÜKSELDİ

İç piyasada ise, gram altın 398 liraya, çeyrek altın 653 liraya, Cumhuriyet altını da 2,682 liraya yükseldi.

Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.

ABD'de, salgının başlamasından bu yana günlük Covid-19 pozitif çıkanlar ilk kez 60 bin kişiyi aştı.

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