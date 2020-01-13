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Ali Tezel gözaltına alındı! Twitter'dan 'sebebini bilmiyorum' diye duyurdu

Sosyal güvenlik uzmanı ve Yazar Ali Tezel, Twitter hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal güvenlik uzmanı ve yazar Ali Tezel bu sabah gözaltına alındı.

"Sebebini bilmiyorum"

Tezel gözaltına alındığını Twitter üzerinden ”Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum” açıklaması ile duyurdu.

Ali Tezel kimdir? 

-1966 yılında İzmir Ödemiş’te doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

-SSK’da müfettiş yardımcılığı görevini yürüttü. 1998 yılında Sigorta Müfettişliği’ne atandı. 2004 yılından, görevden alındığı 2007 yılı Ekim ayına kadar da Grup Başkanı olarak görev yaptı.

-2008 tarihinde memuriyetten ve müfettişlikten istifa etti.

-Akşam Gazetesi, SKY Türk Televizyonu, NTV, Habertürk gibi basın yayın kuruluşlarında uzun yıllar süren sosyal güvenlik programlarına imza attı ve bu alanda yazılar kaleme aldı.

-Ali Tezel halihazırda Tele1 kanalında ‘Ali Tezel’e soralım’ programında sosyal güvenlik sorularını yanıtlıyor.

-Tezel’in aynı zamanda sosyal güvenlik sorularını yanıtladığı bir irtibat bürosu da bulunuyor.

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