Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. Fenerbahçe deplasmanda galibiyet peşinde. Evinde zor kaybeden Alanyaspor ise Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 33 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 - 0 :FENERBAHÇE

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baino, Caulker, Wellington, Nsakala, Efecan, Ozan, Sackey, Villafanez, Campos, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail, M. Topal, Tolgay, Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Eksik ve cezalılar

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek.

Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses da sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzonspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.