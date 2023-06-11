Akit gazetesinin Özlem Zengin öfkesi dinmiyor! 'AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir'

Akit yazarlarının Özlem Zengin'e tepkisi dinmiyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı kadına şiddet yasasını savunması nedeniyle Akit'in hedefindeki AK Parti Grup Başkanvekili ÖZlem Zengin için bu sefer de "AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir" denildi.

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Akit gazetesinin Özlem Zengin öfkesi dinmiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni savunması ve 6284 Sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' Kanun için "Bizim kırmızı çizgimiz" sözleri sonrası Akit'in yazarları her fırsatta Özlem Zengin'i hedef almayı sürdürüyor. Vehbi Kara'nın "AK Parti'de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?" yazısını Ali Karahasanoğlu'nun eleştirileri takip etmişti. Şimdi de Parti bu tür arızalardan silkinmeli Akit Gazetesi'nin yazarı İlhan Oral, "AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir" diyerek Özlem Zengin'e yüzlendi.

Eleştirel konuşmalar tepki haline geldi

Yeni Akit yazarı İlhan Oral bugünkü yazısında, "Bir toplantıda önemle üzerinde durulan bir konu hakkında şikâyetvari konuşmalar yapıldı. Eleştirel konuşmalar tepki şeklinde gelişmeye dönüştü. Hizmet ehli kardeşlerimizden biri meseleden müşteki olduğunu dile getirdi. Tepkilerin konusu, Özlem Zengin adında bir hanımefendi idi" dedi. Oral şunları yazdı:

Yaptıkları açıkça sırıtan bir tezat

- Herkesin şahid olduğu gibi 'İstanbul sözleşmesini' bizzat Başkan Erdoğan kaldırdı. Bu gerçek karşısında âdeta açıkça sırıtan bir tezat vardır. Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi “İstanbul sözleşmesini” savunacak. Burada elbette açıkça sırıtan bir tezat vardır. Normal değildir.

AK Parti'ye yutulmaz bir lokma

- Böyle bir gelişme AK Parti'ye yutulmaz bir lokmadır. Onun için AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir. Aksi takdirde en azından yönetim ile AK Parti'ye yürekten katılarak destek veren irade arasında kırgınlık fitnesine sebep oluyor. Aslında bu tür kırgınlıklar AK Parti'yi, ittifaklara mecbur etmiştir.