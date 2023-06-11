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Polis aracında felç geçiren vatandaş 45 milyon dolar tazminat alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Polis aracında felç geçiren vatandaş 45 milyon dolar tazminat alacak

ABD’nin Connecticut eyaletinde, gözaltındayken emniyet kemeri takılmadığı için polis minibüsünde yaralanarak felç geçiren Randy Cox isimli vatandaş, açtığı davada 45 milyon dolar tazminat kazandı.

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New Haven Belediyesinin yazılı açıklamasında, gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirilen ve hareket halindeki araçta, emniyet kemeri takılmadığı için yaralanarak felç geçiren 36 yaşındaki Cox'a 45 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Belediye ile Cox'un avukatları arasındaki anlaşma, söz konusu olayda Cox'un felç olmasına sebep olan iki polis memurunun görevden alınması yönündeki karardan iki gün sonra açıklandı.

New Haven Belediye Başkanı Justin Elicker, "Randy Cox'un başına gelenler kabul edilemezdi." diyerek, polisin, gözaltındaki bireylerin güvenliklerini sağlama zorunluğuna dikkati çekti.

Elicker, 45 milyon dolarlık bedelin, bu alanda ABD'de belirlenen en yüksek tazminat rakamı olduğunu kaydetti.

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