Kayseri Erciyes Dağı'nda 5 Ton Çöp Toplandı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’te faaliyetlerini yürüttüğü kuruluşu Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilerek her yıl Haziran ayının ikinci haftasında düzenlenen ‘Erciyes’te Mavi & Yeşil Bir Gün’ etkinliğinin 11’incisi gerçekleştirildi.

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Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çevre dostu etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, sivil toplum kuruluşları, kulüpler ve çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

Çevre bilincinin oluşmasına katkı sunan ve ‘En iyi Temizlik Kirletmemektir’ sloganı ile yürütülen faaliyette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, uzun yıllar Erciyes A.Ş’nin yönetiminde hizmet verdiğini ve Erciyes’in dünyanın tanıdığı, bildiği bir kayak merkezi haline geldiğini ifade ederek, Erciyes’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ve desteği ile bu başarıyı yakaladığını kaydetti.

Cıngı, yapılan işin, bir sembol olması ve insanlara, çevre hassasiyetini kazanmaları noktasında bir mesaj vermesine yönelik olduğunu dile getirerek, “Bu hassasiyeti aşılamak sizin gibi cengâverlere, gönüllülere, bizlere düşüyor. İnşallah bu şuura ulaştıktan sonra çevremiz daha az kirlenir, daha yaşanabilir, daha keyifle nefes alınabilir bir dünya bırakabiliriz bizden sonraki nesillere diye ümit ediyoruz” dedi.

Cıngı bu hassasiyeti gösteren gönüllülere teşekkür etti. Konuşmasında, “Doğayı korumak, tabiatı korumak, Erciyes’imizin korunması, ekosistemimizin muhafaza edilmesi, Kayseri’mizin önemli bir marka değeri olan Erciyes dağımızın başta turizm faaliyetleri olmak üzere bir çok sportif unsurlar bakımından ekolojik yapısının korunması önemli” diyen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise bu anlamda da ‘Erciyes’te Mavi & Yeşil Bir Gün’ sloganıyla bir arada bulunduklarını paylaşarak, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kaytur, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) destekleri ile 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde bir araya gelen çevre gönüllüleri, farklı gruplara ayrılarak çadır kamp alanı, pistler, günü birlik piknik alanı ve Tekir gölet bölgesinde alan temizliği yaptı. 350 kişinin katıldığı etkinlikte 5,1 ton atık çöp toplandı.