Dünyaca ünlü bombalı saldırgan hücresinde ölü bulundu!

ABD’de "Unabomber" lakaplı bombalı saldırgan 81 yaşındaki Ted Kaczynski, hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

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ABD’de Unabomber lakaplı saldırgan Ted Kaczynski, 1978-1995 yılları arasında rastgele bombalı eylemler yaparak ülkede iz bırakmıştı.

Harward’da matematik okuyan ve bombalı saldırıları nedeniyle belgesellere konu olan 81 yaşındaki Kaczynski, Kuzey Carolina eyaletinde özel sağlık ihtiyaçları olan erkek mahkumların kaldığı Federal Hapishanesi’ndeki hücresinde dün ölü bulundu. Kaczynski’nin cesedinin gardiyanlar tarafından yerel saatle 00.25’te bulunduğu, ölüm nedeninin ise henüz belirlenmediği açıklandı.

Ülkedeki üniversite ve havaalanlarında gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle 3 kişinin ölümüne, 23 kişinin yaralanmasına neden olan Kaczynski, 20 yıllık kaçışın ardından yakalanarak, 1996 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ve suçlarını kabul etmişti. FBI, saldırılardaki hedefleri üniversiteler ve havayolları olması nedeniyle Kaczynski’ye "Unabomber" lakabını vermişti.