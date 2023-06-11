İstanbul'da bin yüz yıllık tarihi incil ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda bin yüz yıllık tarih İncil ve 101 adet tarihi sikke ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 şahsın, ellerinde bulunan İbranice yazılı İncili 500 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, tarihi eseri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan ilçesinde bulunan 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke ve 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış bin yüz yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Ele geçirilen 101 adet sikke İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilirken, dini motifli İncil incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderildi. Yakalanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.