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Ahmet Hakan'dan kameraya bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye: Niye artistlik yapıyorsun

Yazar Ahmet Hakan, FOX TV ana haber bülteninde çiftçilerin durumuna sinirlenip kameraya bardak fırlatan Selçuk Tepeli'yi eleştirdi.

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FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, dünkü canlı yayın sırasında çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu.

Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Elindeki kağıtları fırlatan Tepeli, masada duran su dolu bardağı tokatlayıp devirdi. 

Yaşananları Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü "Kameraya bardak fırlatma vakası" başlıklı yazısında böyle değerlendirdi.  

Bir haber spikeri, haberleri sunarken... Şehit haberine sıra geldiğinde...

“Yeter be yeter! Yeter terörle arasına mesafe koymayanlarla dostluğunuz. Sırf seçimde oylarını alacağız diye yaptıklarınız yeter!” falan dese... Ve rejiye “Geç bunu, geç” falan diye bağırsa...

En sonunda da bardağı kameraya doğru fırlatarak ekranı terk etmeye kalksa... Ben şöyle bir yorum yaparım:

“Niye artistlik yapıyorsun yeğenim? Orası senin tepkisel artistliklerinin sahnesi mi? Müsamere çocuğu musun sen? Sonsuz haklı bile olsan kendini niye zapt etmeyi beceremiyorsun? Haberleri daha önceden bildiğine göre bu tepkin anlık olamaz. Yoksa rol mü kesiyorsun? Buna hazırlandın mı yeğenim?”

Muhalefete yakın bir televizyon kanalında... Haber spikerinin, haberleri sunarken... Yaptığı artistlik karşısında da... Yapacağım yorum budur, bundan ibarettir.

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