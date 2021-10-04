Ahmet Davutoğlu'ndan MHP'ye başsağlığı mesajı
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, MHP Bartın İl Teşkilatı'nın bulunduğu aracın yaptığı trafik kazasında hayatını kaybedenler taziye mesajı paylaştı.Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın İl Teşkilatı'nı taşıyan midibüsün kaza yapması nedeniyle hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile İl Yönetim Kurulu üyesi Murat Sevilmiş için taziye mesajı mesajı paylaştı.
Davutoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere kullandı:
"MHP Bartın İl Teşkilatını taşıyan midibüsün yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile İl Yönetim Kurulu üyesi Murat Sevilmiş'e Allah’tan rahmet, ailelerine ve MHP teşkilatına başsağlığı diliyorum."