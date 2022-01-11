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Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Demirören Haber Ajansı

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın öldüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık idaresindeki 06 CLK 94 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tarlaya yuvarlandığı belirlendi.

Kazanın ardından yapılan incelemede, Çalık'ın cansız bedeninin, otomobilinden yaklaşık 30 metre uzakta olduğu tespit edildi.

Kaza anı etraftaki binalarda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda genç futbolcunun süratle şarampole uçma anları yer aldı.

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