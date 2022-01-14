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Ahmet Ağaoğlu: Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık

Ahmet Ağaoğlu: Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık. Sözleşmesini dondurmak için TFF ile görüştük, son ana kadar bekledik ancak izin çıkmadı. Transfer dönemi görüşmemizi yapacağız" dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gineli futbolcu Edgar Ie'nin sözleşmenin feshedilmesiyle ilgili açıklamalar bulundu.

Ağaoğlu, Edgar'ın sakatlık süreci ve yabancı kuralı ile ilgili olarak, "Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık. Sözleşmesini dondurmak için TFF ile görüştük, son ana kadar bekledik ancak izin çıkmadı. Edgar'a ekim ayına kadar ödeme yaptık. Şampiyonluk ve kupa primlerini de kazanıldığı takdirde alacak. Ayrıca şampiyonluk kısmet olursa Edgar da takım arkadaşlarıyla kutlamalarda yer alacak. Bu sezon yabancı kuralı 14 ve 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendirebiliyoruz. Yabancı oyuncu kuralı gelecek sezon ise 12'ye düşecek ve ilk 11'de 7 isim olacak. Bu durumu düşünerek transferlerimizi yapıyoruz. Transfer döneminde kendisiyle görüşmemizi yapacağız. Bu nihai bir ayrılık değil" diye konuştu.

Edgar'ın sahalara dönmesi ekim ayını bulacak

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Altay maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopma, iç yan bağında ikinci derede yırtık olan ve ameliyat edilen Edgar'ın 8 ay sonra antrenmanlara başlayacağı, tam olarak hazır olmasının ise ekim ayını bulacağı öğrenildi.

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