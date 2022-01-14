Türkiye 14 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 392 bin 438 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 138 milyon 826 bin 560'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 56 bin 256 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bilindiği gibi Turkovac'ın primer aşılama Faz-3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar Turkovac'ın karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac'ı bekleyenler yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler" değerlendirmesinde bulundu.