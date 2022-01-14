Galatasaray'da Wesley Sneijder sürprizi!

Galatasaray yönetimi, takımda futbolculuk geçmişi olan taraftarın da çok sevdiği Wesley Sneijder'i yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil ederek Domenec Torrent'in üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

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Galatasaray'da büyük bir değişim yaşanıyor. Kulüp efsanesi Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent getirildi.

Ajansspor'un haberine göre; taraftarlar bu hamle sonrası ikiye bölünürken, tercihten memnun olmayanlar da var. Sarı-kırmızılı yönetim ise bu değişimin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.

Sneıjder ismi gündemde

Galatasaraylı yetkililer hem teknik heyeti güçlendirmek hem de Domenec Torrent'in üzerindeki baskıyı azaltmak için geçmişte Galatasaray forması giymiş, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde büyük yeri olan bir yardımcı hoca getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Wesley Sneijder oldu. Ancak ilk temaslarda şu an için bir sonuç alınamadı. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

İsmi geçen yardımcı adaylarından yorumculuk yapan Ayhan Akman'a henüz bir teklif götürülmedi. Gündeme gelen bir başka isim ise Sabri Sarıoğlu. Cimbom'un eski kaptanı eğer göreve getirilirse, antrenör olarak ilk tecrübesini yaşayacak.