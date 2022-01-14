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Kayseri'de riskli alan ilan edilen mahalleye 1000 konut yapılacak

Kayseri'de riskli alan ilan edilen mahalleye 1000 konut yapılacak

Kayseri Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sınırlarında riskli alan ilan edilen bölgeye 1000 konut yapılacak.

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı kararı ile riskli alan ilan edilen Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Battalgazi 2. etap çalışmasının başlayacağını duyurdu. Karar ile 2. etap kentsel dönüşüm projesinin onaylandığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'nin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmaları ile her zaman örnek ve referans olmuştur. Kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'de en çok gayret sarf eden belediyeyiz. 100 bin metrekare alanda büyük bir çalışma başlayacak. Projemizi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca bu imzanın atılmasında büyük emekleri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye de çok teşekkür ederim. Bu kapsamda 2. etap çalışmalarımıza başlıyoruz. 24 blok, 1000 konut olarak büyük bir projenin yapımına başlayacağız. 2+1 85 metrekare 560 daire, 3+1 115 metrekare 440 daire yapılacak. Hayırlı olsun. Cenabıallah kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin. Vatandaşlarımızın desteği önemli. Vatandaşlarımız belediyemize güvenip, destek verir, imzaları atarsa onlar da güzel konutlara kavuşacak. En kısa zamanda inşallah daireleri tamamlayıp teslim edeceğiz."

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