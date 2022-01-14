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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak Kayserispor'a kiralandı

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak Kayserispor'a kiralandı

Trabzonspor Kulübü, Abdulkadir Parmak'ı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Yukatel Kayserispor'a kiraladı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor Kulübüne kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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