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Hakkari'de şebeke arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü: Yaralılar var

Hakkari'de şebeke arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü: Yaralılar var

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyüne, arızalanan su şebekesini onarmak için başka köyden gelen 3 kişinin üzerine, çığ düştü. Kar kümesi altında kalan 3 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde, Yüksekova ilçe merkezine bağlı Adaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Aksu köyünde yaşayan bazı kişiler, arızalanan su şebekesini onarmak için traktörle Adaklı köyüne kadar gitti. Buradan da 4 kilometre yürüyerek arıza yaşanan bölgeye ulaşan köylülerin üzerine, çalışma yaptıkları sırada çığ düştü. İsmet Durna (50), Tekin Tarla (31) ve Nihat Arslan (30) kar kümesi altında kaldı, yanlarında bulunan 2 kişi ise son anda kurtuldu.

Köylülerin yardımıyla Durna, Tarla ve Arslan, kar kümesi altından çıkarıldı. Kurtulan 2 köylünün ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İsmet Durna, çalışma yaparken, bir anda üzerlerine kar geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 saat kar altında kaldık. Çığda kurtulan arkadaşlarımızın da yardımıyla çıkmayı başardık" dedi.

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