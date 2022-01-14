Balat'ta Çukur dizisinin çekildiği binada yangın

FATİH Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.Abone ol
Balat'ın eski binalarından Çukur dizisinin de çekimlerinin yapıldığı binada yangın paniği. İstanbul İtfaiyesinin müdahale ettiği yangında panik yaşanıyor.
Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan bir ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.